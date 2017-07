Geilenkirchen.

Die Masche ist altbekannt und in den meisten Fällen auch erfolgreich. Abhalten lassen sich die Diebe von hochwertigen Karossen, häufig sind es BMW, entweder von zusätzlich eingebauter Sicherheitstechnik – oder von aufmerksamen Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verhinderte ein BMW-Besitzer in Geilenkirchen persönlich den Diebstahl seines Fahrzeuges.