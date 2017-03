Geilenkirchen.

„Am Freitag ist uns das Zelt schon um die Ohren geflogen“, sagte Thomas Imig. Und auch am gestrigen Sonntag war es nicht wirklich besser, denn der Wind pustete ganz ordentlich in seinen Stand nahe der Kreissparkasse in Geilenkirchen. Also wurden kurzerhand ein paar der eigentlich wetterfesten Seitenwände herausgeholt, und der Spaß bei der Geilenkirchener Autoausstellung konnte beginnen.