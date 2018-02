Geilenkirchen-Gillrath - Blick in die „Sänioränräsidänz“: Theatergruppe „Platte Schöpp“ mit neuem Stück

Geilenkirchen-Gillrath. Die Theatergruppe „Platte Schöpp“ Gillrath lädt auch in diesem Jahr zu ihren Aufführungen herzlich ein. Geprobt wird bereits wieder seit einem halben Jahr mit einem erweiterten Ensemble.

Das Stück „Sänioränräsidänz – oder: Der Fluch der Russen“ aus der Feder von Claudia Speel spielt in einem Altenheim. Politische Brisanz sowie intrigante Alte lassen ganz schön Verwirrung aufkommen und sorgen für so manchen Lacher.

Gegönnt wird sich nichts, so viel ist klar. Jeder sorgt für sich und lebt in seiner eigenen Welt, aber wenn es hart auf hart kommt, rotten sich die Alten doch zusammen, da sie erkannt haben, dass sie eine Macht sind, die es nicht zu unterschätzen gilt.

Das neunköpfige Team, inklusive Regie, ist sich wieder einmal sicher: Wenn die Aufführungen so viele Lacher produzieren, wie es bei den Proben immer der Fall ist, ist ein Muskelkater im Zwerchfell vorprogrammiert. Und wer nicht lachen will? Der darf einfach ein Stückchen Kuchen mehr essen. Wie jedes Jahr ist es der Laienschauspielgruppe wichtig, dass sich jeder einen solch vergnüglichen Nachmittag leisten können soll. Daher ist der Eintritt frei. Über eine freiwillige Spende, die die Kosten decken soll, freuen sich die Akteure jedoch sehr.

Aufführungen finden am Sonntag, 25. Februar, in Kooperation mit dem Trommler- und Pfeiferkorps Gillrath im Pfarrzentrum Vossen in Gillrath um 15 Uhr statt. Am Samstag, 3. März, wird das Stück in Grotenrath mit dem Kleinen Chor des MGV Teveren im Jägerhof ebenfalls um 15 Uhr aufgeführt.

Erstmals spielt die Gruppe auch in Palenberg im Restaurant Rimburger Acker am Sonntag, 4. März, ebenfalls um 15 Uhr. Einlass zu allen Veranstaltungen ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Die Theatergruppe „Platte Schöpp“ freut sich auf alte und neue Bekannte, Freunde und alle, die gerne lachen.