Übach-Palenberg - „Black & White Gospel“: Gospelchor lässt den Funken überspringen

Übach-Palenberg. Die Erlöserkirche auf der Maastrichter Straße in Übach-Palenberg lädt am Dienstag, 13. März, zu einem besonderen Konzert ein: „Black & White Gospel“ mit dem bekannten Chor „All that Joy – Gospel and more“ und der Sängerin Deborah Woodson mit ihren Gospelmates. Beginn ist um 20 Uhr.

Deborah Woodson ist Sängerin und Komponistin. Geboren wurde sie in Georgia, USA, und begann ihre Musikkarriere im zweiten Lebensjahr mit Gospel Musik in Großvaters Baptistenkirche. Der in Heinsberg ansässige Chor „All that Joy – Gospel and more“ besteht seit 2006. Er gründete sich aus Mitgliedern der ehemaligen Chöre „Heaven sing“ aus Heinsberg und „Go for Joy“ als Übach-Palenberg. Chorleiter Christian Debald zum Konzert: „Wir möchten uns in die Herzen der Zuschauer singen und würden uns natürlich freuen, wenn sich durch das Konzert der eine oder andere angesprochen fühlt, sich unserem Chor anzuschließen.“

Die Musiker um Deborah Woodson sind sorgfältig ausgewählt. Alle Künstler zeichnen sich durch ihr musikalisches Talent und jahrelange Erfahrung aus. Und alle sind in der Lage, den Funken der Begeisterung überspringen zu lassen.

Karten zum Konzert gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Lyne von de Berg, Gerbergasse 1 in Geilenkirchen sowie an den üblichen Vorverkaufsstellen.