Geilenkirchen.

„Schön, dass wieder Farbe in unsere Flure kommt.“ Diesen Satz zitierte Birgit Vossen in ihrer Rede zur Eröffnung der aktuellen Kunstausstellung im Amtsgericht Geilenkirchen. Birgit Vossen ist Krankenschwester bei der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt und eine leidenschaftliche Malerin.