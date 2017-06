Gangelt-Birgden/Berlin.

In der Pfingstwoche reiste der TuS Birgden mit Trikot, Turnanzug, Badehose und Vereinsfahne in die Hauptstadt, um am internationalen deutschen Turnfest teilzunehmen. 37 Sportlerinnen und Sportler machten sich mit Flugzeug, Bahn und Bus auf den Weg nach Berlin.