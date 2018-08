Geilenkirchen - Birgden feiert ein Fest für Oldtimer-Liebhaber

Geilenkirchen.

Die Birgdener Oldtimerfreunde bringen in Zusammenarbeit mit den Millener Oldtimerfreunden jedes Jahr Autoliebhaber zum Strahlen. Mitorganisator Peter Lippertz freute sich am Wochenende auch über die hohe Zahl an Ausstellern beim Birgdener Oldtimertreffen, die sich an dem Ereignis am Hoferweg beteiligten. Insgesamt weit über 500 Fahrzeuge vergangener Tage waren vertreten: Neben Pkw auch Lkw, Motorräder, Feuerwehrfahrzeuge mit Leitern und vieles mehr. Ein Hingucker außer der Reihe war ein alter U-Bootmotor.