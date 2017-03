Bildliche Reise ins schöne Südafrika

Geilenkirchen. Zu einem Lichtbildervortrag mit dem Titel „Südafrika – der Norden“ lädt die Europa-Union Geilenkirchen Mitglieder und Gäste am Donnerstag, 30. März, in das Haus Basten, Konrad-Adenauer-Straße (Eingang: Friedlandplatz) in Geilenkirchen, ein.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, Referent ist Gerd Braun aus Übach-Palenberg. Der Eintritt ist frei.

Viermal größer als Deutschland, 50 Millionen Einwohner, wirtschaftlich das am weitesten entwickelte Land Afrikas, Abschaffung der Apartheid im Jahr 1991, Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 – über Südafrika ist vieles bekannt. Im vergangenen Jahr haben mehr als 300.000 Deutsche das Land besucht, mehr als jemals zuvor. Südafrika ist längst kein Geheimtipp mehr für Urlaubsreisende. Das Land hat sich zu einem touristischen Trendziel entwickelt.

Ein entscheidender Grund hierfür war und ist sicherlich der mit dem Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verbundene friedliche Wandel von dem Unrechtssystem der Rassentrennung zur Demokratie.

Auf seiner Reise durch den Norden Südafrikas nimmt Gerd Braun die Anwesenden mit in die größte Stadt des Landes, Johannesburg. Hier prallen die Gegensätze zwischen Reichtum und Armut aufeinander. Sichtbares Symbol hierfür ist eine der bekanntesten Townships, Soweto („South West Township“), wo übrigens das Geburtshaus Nelson Mandelas steht. Johannesburg gilt als „Stadt des Goldes“, was Besucher an den gewaltigen Abraumhalden rings um Johannesburg erkennen. Nicht zuletzt wegen der noch vergleichsweise hohen Kriminalität gilt Johannesburg nach wie vor nicht als ein klassisches Touristenziel.

In touristischer Hinsicht bieten die „Drakensberge“ da schon ein lohnenswerteres Ziel. Fast 3500 Meter ist das Gebirge das höchste im südlichen Afrika. Mit seinen zahlreichen Schluchten, Kämmen, Höhlen und Überhängen bieten die „Drakensberge“ atemberaubende Aussichten, nicht zuletzt auch auf den Blyde-River Canyon mit Millionen Jahren alten Steinformationen, durch den sich in 700m Tiefe der Fluss seinen Weg bahnt. Seit dem Jahr 2000 ist ein Teil des Gebirgszuges UNESCO-Weltkulturerbe.

Natürlich fehlt in dem Vortrag der Krüger-Nationalpark nicht. Das größte Wildschutzgebiet Südafrikas mit der Größe von Rheinland-Pfalz bietet die größte Vielfalt an Tieren auf dem afrikanischen Kontinent. Wer Glück hat, dem begegnen beim Besuch des Krüger-Nationalparks die „Großen Fünf“ der Wildnis: Büffel, Elefant, Leopard, Löwe und Nashorn.

Weiter geht die virtuelle Reise in das Königreich Swasiland, in eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Immerhin gilt das Land als die „Schweiz Südafrikas“, eine Bezeichnung, die der Schönheit der Landschaft gerecht wird. Schließlich endet der Vortrag in dem Urlaubsparadies der Südafrikaner, in der Hafenstadt Durban am Indischen Ozean, bekannt und beliebt wegen seiner weiten weißen Sandstrände.