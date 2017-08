Geilenkirchen.

Mit eigenen Augen gesehen hat Franz-Josef Coenen den Biber noch nicht. „Manchmal kommt man hier an und hört noch was ins Wasser springen, das war es aber“, sagt er. Coenen bewirtschaftet Ländereien nordöstlich von Burg Trips in Geilenkirchen. Hier hat sich der Biber in den vergangenen Jahren breitgemacht, und was er anrichtet, das sieht Coenen sehr wohl mit eigenen Augen.