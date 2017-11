Geilenkirchen.

Meister: „Levin, mit der Lampe musst Du aber noch mal reden.“ Levin: „Nee, ich glaub, die hat schon Feierabend.“ Dieser Dialog zwischen Meister und Geselle im Flur zwischen Werkstatt und Büro am neuen Firmensitz der g.f.e. elektroservice GmbH an der Liese-Meitner-Straße in Geilenkirchen gibt das entspannte Verhältnis zwischen Meister Günter Foerster und seinem Gesellen Levin Stenner wieder.