Bereits 44 Anmeldungen für„Be Future“

Geilenkirchen. Wilfried Kleinen, der Gründer der Geilenkirchener Berufs- und Studieninformationsbörse „Be Future“, hat Grund zur Freude: Für die 11. Auflage der beliebten Messe hat er bereits 44 Anmeldungen aus Handel, Handwerk, Hochschulen und Verwaltung.

„Mehr als 60 Aussteller kann ich nicht aufnehmen“, sagt er. Wer sich den mehr als 2000 Schülern aus dem Kreis Heinsberg und der Städteregion Aachen, die in jedem Jahr erwartet werden, präsentieren möchte, sollte sich schnell über die Internetseite von „Be Future“ anmelden.

Die Messe, bei der der Zeitungsverlag Aachen Medienpartner ist, findet am 29. und 30. September im St.-Ursula-Gymnasium statt. An beiden Tagen informieren die Aussteller über Ausbildungs-, Fortbildungs- und Studienmöglichkeiten in ihren jeweiligen Einrichtungen. Gleichzeitig sind verschiedene Workshops im Angebot.

Derzeit sind die Organisatoren Wilfried Kleinen und Robert Jansen, Lehrer am St.-Ursula, auf der Suche nach einem Schirmherrn. Die Börse bietet Schülern und Eltern nicht nur einen guten Überblick darüber, was mit dem jeweiligen Schulabschluss zu erreichen ist.

„Welches Profil muss ich für den Beruf mitbringen?“, „Welche Möglichkeiten bieten sich mir in dem einen oder anderen Beruf?“ Das sind Fragen, die beantwortet werden. So manch ein Schüler hat bei der Messe einen Praktikumsplatz oder später einen Ausbildungsplatz erhalten.