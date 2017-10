Übach-Palenberg.

Zweite Auflagen sind ja immer so eine Sache: Entweder es funktioniert, und die Sache klappt sogar besser als bei der Premiere, oder es geht in die Hose. Wer in die Gesichter von Wolfgang Dressel und Josef Switalla vom Festausschuss Übach-Palenberger Karnevalsvereine blickte, wusste schon recht früh am Samstagabend Bescheid, dass auch die zweite Auflage der „Kölschen Nacht“ ein Volltreffer war.