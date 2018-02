Geilenkirchen-Süggerath - Beim Zug in Süggerath begeisterten originelle Kostüme

Geilenkirchen-Süggerath.

Schon immer empfahl es sich, beim Tulpensonntagszug in Süggerath schon früh vor Ort zu sein: Denn nicht nur, dass der Geilenkirchener Stadtteil dank des regen Treibens der Karnevalsfreunde „Süggerather Spätlese“ richtig was zu bieten hat. Die guten Plätze waren auch in diesem Jahr schnell belegt.