Geilenkirchen - Beim Spielen im Café Vergissmeinnicht soll sich jeder wohlfühlen

Geilenkirchen. Die Caritas-Pflegestation (CPS) Geilenkirchen bietet ab Juni ein Café Vergissmeinnicht in ihrem Pflegeberatungsbüro im Bürgertreff in Geilenkirchen an jedem Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr an. Auch wenn es schon einige Anmeldungen gibt, so sind weitere Teilnehmer herzlich willkommen.

Weitere Informationen zum Café Vergissmeinnicht Das Café Vergissmeinnicht startet ab Juni jeden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr im Pflegeberatungsbüro der Caritas-Pflegestation im Bürgertreff, Gerbergasse 23 oder Friedlandplatz 6 (barrierefreier Eingang). Informationen für Interesssenten, die teilnehmen oder sich ehrenamtlich betätigen wollen, gibt es bei der Caritas-Pflegestation Geilenkirchen, Konrad-Adenauer-Straße 196, oder unter Telefon 02451/2426.

Dies betonen Evelyn von Heel, Leiterin der CPS Geilenkirchen, und ihre Stellvertreterin Kerstin Mengeler. „Das Café Vergissmeinnicht richtet sich an alle, die Gesellschaft suchen, alleine nicht mehr in ein Café in der Stadt gehen sowie Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten“, erklärt Evelyn von Heel.

In Birgden bewährt

Das Betreuungsangebot wird laut Caritas von der Pflegeversicherung von der Caritas finanziert. Von Heel und Kerstin Mengeler seien die Ansprechpartnerinnen im Café Vergissmeinnicht. Zudem werden ehrenamtliche Begleiter die Gestaltung übernehmen.

„Dieses Konzept hat sich in unserem Café Vergissmeinnicht im Pflegeberatungs-Büro Mühlentreff in Birgden bewährt“, so Kerstin Mengeler. Denn auch hier übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen jeden Donnerstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Gestaltung. Regelmäßig nehmen neun Seniorinnen und Senioren teil. Für einige von ihnen wird auf Wunsch die Hin- und Rückfahrt mit einem Taxi organisiert. So soll es auch in Geilenkirchen sein.

„Im Mühlentreff geht es immer lebhaft zu“, so von Heel. Davon kann sich jeder selber überzeugen, der die Räumlichkeiten am Donnerstagnachmittag betritt. Ver-gnügt führen die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen Gespräche über Enkel, den Garten, Nachbarn und Blumen. Einen großen Raum nimmt das Thema Gewitter ein. So wird erzählt, dass man als Kind bei Gewitter in den Keller ging und betete.

Vielseitiges Angebot

Kaum jedoch hat jeder sein Kuchenstück auf, werden die Tische zusammengerückt und die Spiele „Rummikub“ und „Mensch ärgere dich nicht“ ausgepackt. Es wird lauter. Gnadenlos werden die Mitspieler beim „Mensch ärgere dich nicht“ rausgeschmissen. Höchste Konzentration dagegen gibt es bei „Rummikub“. Das Spielen von Gesellschaftsspielen gehört zum Café Vergissmeinnicht, genau wie das Basteln, Singen und Gedächtnistraining. „Mit den Angeboten, die wir machen, richten wir uns auch nach den Jahreszeiten“, erklärt Evelyn von Heel.

Wichtig jedoch sei, eine vertraute Umgebung zu schaffen, wo sich jeder wohl fühle. „Wir erhoffen uns, wenn die Nachfrage größer wird, einen zweiten Nachmittag in Birgden anbieten zu können“, sagt Kerstin Mengeler. Diese Vision hat sie auch für Geilenkirchen. Doch zunächst geht hier im Juni das Café Vergissmeinnicht im Bürgertreff einmal wöchentlich an den Start.