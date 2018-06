Geilenkirchen.

Für die Kinder aller Kindergärten in Geilenkirchen hatte der FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven im Waldstadion seinen Bambinitag angeboten. 32 Kinder bekamen die Gelegenheit, mal zu schauen, ob der Fußballsport vielleicht etwas für sie sein könnte. Spielerisch führten Jugendleiter Dirk Over und sein Stellvertreter Riccardo Marangi mit ihrem Team die Kinder an diesen Sport heran.