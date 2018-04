Übach-Palenberg - Beim RV Scherpenseel darf auch der Nachwuchs ran

Übach-Palenberg. Kürzlich veranstaltete der Reiterverein Scherpenseel wieder sein alljährliches Übungsturnier. Bei bestem Frühlingswetter kamen Klein und Groß mit ihren Pferden und Ponys zur Fletstaße, um sich die ersten Schleifen in dieser Turniersaison zu sichern.

Ausgeschrieben waren diverse Prüfungen, vom Führzügel-Wettbewerb für die Kleinsten bis hin zum Dressurwettbewerb der Klasse A für die etwas fortgeschritteneren Reiter.

Nachdem die Prüfungen ausgetragen waren, erfolgte eine Vorführung der Voltigier-Kinder des Reitervereins Scherpenseel. Unter Leitung von Jugendwartin Rebecca Petschel zeigten die Mädchen ihre Turnübungen zu Pferd und begeisterten damit ihre Zuschauer. Am Nachmittag stand dann noch der sogenannte Test of Choice an. Hier konnten die Teilnehmer eine Dressuraufgabe ihrer Wahl reiten, die anschließend von dem anwesenden Richter Nikolaus Simon ausgiebig kommentiert wurde.

Fantastischer Ausblick

Viele nutzten diese Chance als Generalprobe für die nächsthöhere Klasse, in der sie in dieser Saison starten wollen. Nikolaus Simon nahm sich für jeden Teilnehmer viel Zeit, kritisierte konstruktiv und gab Verbesserungsvorschläge für das heimische Training mit auf den Weg. „Das war klasse. Die ausführlichen Kommentare des Richters zu unserem Ritt bringen uns wirklich weiter“, sagte eine Teilnehmerin.

Auf dem Übungsturnier konnte zudem die neueste Errungenschaft des Reitervereins präsentiert werden: Im Winter wurde die Fassade des Reiterstübchens renoviert und ein Balkon angebracht, von dem aus man einen fantastischen Blick auf den großen Außenplatz und die Pferdekoppeln hat.

Gerade im Sommer wird dieser Balkon wohl zum neuen Lieblingsplatz von einigen Vereinsmitgliedern avancieren.