Übach-Palenberg.

Als Nico Einmahl 2017 seinen Kurzausflug in die Welt der Politik unternahm, ging es vor allem um Bäume. Gerade war bekannt geworden, dass der Roermonder Straße einige Veränderungen in Sachen Baumbestand bevorstanden, und wenn die Säge so ausgiebig lärmt wie damals, dann birgt das immer politischen Diskussionsstoff.