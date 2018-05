Geilenkirchen.

Eine gelungene Fortführung der uralten Schützentradition feierten am Pfingstwochenende die Vereinigten St.-Sebastianus-und-Junggesellen-Schützen in Geilenkirchen. Bei strahlendem Pfingstwetter wurde nicht nur der sonntägliche Festzug, der in diesem Jahr schon am Königshaus in Niederheid begann, zu einer traumhaften Angelegenheit.