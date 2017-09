Baugebiete und Gebühren auf der Tagesordnung des Gemeinderates

Gangelt. Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet statt am Dienstag, 26. September, 19 Uhr im Forum des Rathauses.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen unter anderem die Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 mit Entlastung des Bürgermeisters und die Bebauungspläne „Niederbuscher Weg“ in Stahe, „Philippenkuhle II“ in Birgden, sowie „Gangelt-Nord/III“ in Gangelt.

Außerdem geht es um die Benennung von Straßen in den Baugebieten Philippenkuhle I und II, der Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung für die energetische Sanierung der Gesamtschule und den Antrag der UB Gangelt zur Verkehrssituation Einhardstraße/Wolfgasse.