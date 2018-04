Acht Landkreise zählen zum Regierungsbezirk

Auch besser informierte Leute wissen manchmal gar nicht so genau, was eine Regierungspräsidentin eigentlich macht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie einerseits deutlich weiter weg von den Leuten ist als zum Beispiel ein Landrat, andererseits aber nicht so stark in den Medien vertreten wie etwa ein Minister. In einem Organigramm der Behörden, die es so in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen gibt, steht sie tatsächlich zwischen der ministerialen Ebene und den Landkreisen.

Die unter einer Bezirksregierung stehenden Behörden, also zum Beispiel die Übach-Palenberger Stadtverwaltung, sind häufig auf eine Genehmigung der Bezirksregierung angewiesen. Bei einer Stärkungspaktkommune wie Übach-Palenberg betrifft das etwa den Haushalt.

Auch wenn es der Wahrnehmbarkeit in den Medien nicht unbedingt entsprechen mag, ist die Machtfülle beachtlich. Im Kölner Regierungsbezirk gibt es acht Landkreise und ungefähr hundert Kommunen, was wohl auch erklärt, dass der Besuch Walskens in Übach-Palenberg offiziell als „Antrittsbesuch“ angekündigt war – dabei ist sie bereits seit 2010 Regierungspräsidentin. In Übach-Palenberg sei sie aber dennoch schon gewesen, stellte sie klar.

Regierungspräsidenten sind politische Beamte und werden vom Ministerpräsidenten ernannt. Gisela Walsken ist Mitglied in der SPD. Analog zum Stadtrat auf kommunaler Ebene, zum Kreistag auf Kreisebene, zum Landtag auf Landesregierungsebene und zum Bundestag auf Bundesregierungsebene unterliegt auch die Arbeit der Bezirksregierung politischer Kontrolle, und zwar durch den Regionalrat. (jpm)