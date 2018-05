Übach-Palenberg.

In der Diskussion um das umstrittene Neubaugebiet Mariental zeichnet sich eine Kompromisslösung ab. So kündigte die SPD diese Woche gegenüber unserer Zeitung an, dass sie die Umwidmung wesentlicher Teile des Plangebiets in ein Naturschutzgebiet fordern werde. Damit will man eine Bebauung des kompletten Plangebiets „Mariental“ auch langfristig ausschließen.