Übach-Palenberg. Im Übach-Palenberger Bauausschuss hat es zwei personelle Veränderungen gegeben. Oliver Walther (CDU) ist neuer Vorsitzender des Gremiums und leitete am Mittwochabend erstmals eine Sitzung.

Die Position war durch den plötzlichen Tod des bisherigen Ausschusssvorsitzenden Fred Fröschen (CDU) vakant geworden. Neu ist Walther in dem Ausschuss nicht, seine in der CDU-Fraktion hat nun die sachkundige Bürgerin Regina Buckenhofer übernommen, die am Mittwoch vereidigt wurde.