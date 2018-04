Übach-Palenberg.

Die Stadtverwaltung Übach-Palenberg teilt mit, dass die ursprünglich für die 15. Kalenderwoche vorgesehenen Asphaltierungsarbeiten auf der Heerlener Straße an der Kreuzung mit der Grotenrather Straße/von-Liebig-Straße im Stadtteil Scherpenseel am Dienstag und am Mittwoch vorgenommen werden.