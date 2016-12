Geilenkirchen.

Der Job könnte so ruhig sein. Einer blättert in einer Dienstvorschrift, während sich ein anderer in der Bordküche ein „Flightmeal", eine Portion Spaghetti Bolognese, warm macht. Der Job könnte tatsächlich ruhig sein, wenn nicht in diesem Moment deutlich mehr Aktivitäten in der russischen Enklave Kaliningrad zu verzeichnen wären. Alltag an Bord einer Awacs, einer Aufklärungsmaschine der Nato.