Geilenkirchen-Teveren - Awacs-Flugzeuge starten auch in der Nacht

Geilenkirchen-Teveren. Vor allem Menschen, die in den Einflugschneisen der Nato-Airbase in Teveren leben, müssen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Fluglärm gefasst machen. „Aus operationellen Gründen müssen wir den Platz drei Stunden länger offen lassen“, sagt Johannes Glowka, Sprecher des Awacs-Verbandes.

Das heißt, dass es in der Nacht auch zwischen 22 und 1 Uhr noch Flugbewegungen in Teveren geben wird. Zu den genauen Gründen zur Ausweitung der Flugzeiten könne er noch keine Informationen geben, so Glowka gegenüber unserer Zeitung, es handele sich jedoch keineswegs um eine Krisensituation.