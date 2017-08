Jedes Jahr sind Freiwillige aus Deutschland vor Ort

Der deutsche Verein „Aktion Lichtblicke Ghana“ kooperiert mit der ortsansässigen Organisation „Rays of Hope Centre“, einem Projekt, das Straßenkindern in der ghanaischen Stadt Ashaiman eine erste Anlaufstelle gibt und ihnen bei der Integration in Schule hilft. Im Rahmen des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes „Weltwärts“ des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützen seit der Gründung 2000 jedes Jahr mehrere deutsche Freiwillige die Mitarbeiter vor Ort.

Das Projekt, das sich durch Spenden finanziert, kann man über folgendes Konto unterstützen: Aktion Lichtblicke Ghana e.V., Bank für Kirche und Caritas eG, BIC: GENODEM1BKC, IBAN: DE50 4726 0307 0021 8608 00.