Geilenkirchen - Ausgediente Handys lassen sich sinnvoll recyceln

Geilenkirchen. Die katholische Pfarrgemeinde St. Marien Geilenkirchen ist fest entschlossen, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. 100 Millionen ausgediente Handys liegen in Deutschland unbenutzt in Schubladen. In den Handys sind wertvolle Rohstoffe verarbeitet. In Zusammenarbeit mit Missio werden ausgediente Handys einem guten Zweck zugeführt.

Die in den Mobiltelefonen verwendeten Rohstoffe werden oft unter menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo abgebaut. Der Missio-Partner „Mobile-Box“ recycelt die in den Handys enthaltenen Rohstoffe und bereitet nutzbare Geräte zur Wiederverwendung auf. Für jedes Handy fließt ein Anteil des Erlöses in die Aktion zum „Schutzengel-Aktionspaket“.

Im Eingangsbereich der Kirche St. Marien in Geilenkirchen stehen zu Gottesdienstzeiten eine Sammelbox und weitere Informationsmaterialien bereit. Die Handys können aber auch im Pfarrbüro, an St. Marien 3, zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden.