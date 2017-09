Geilenkirchen. Im neuen Ausbildungsjahr haben im Finanzamt Geilenkirchen neun junge Menschen ihre Ausbildung oder das duale Studium begonnen. Mit der Vereidigung auf die Landesverfassung erhielten die Nachwuchskräfte aus den Händen des Vorstehers Ralf Brochhaus ihre Ernennungsurkunden.

Bevor die Nachwuchskräfte in der Landesfinanzschule Wuppertal-Ronsdorf bzw. an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen zunächst theoretische Grundlagen im Steuerrecht lernen, wurden sie in einem zweitägigen Exkurs vom Ausbildungsteam im Finanzamt Geilenkirchen auf die neue Berufswelt vorbereitet.

Informationen gibt es im Finanzamt Geilenkirchen bei Petra Klingen unter Telefon 02451/6232115 oder Sebastian Winkens unter Telefon 02541/6232349.