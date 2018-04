Geilenkirchen-Immendorf - Aus der Eifel zum Historischen Klassenzimmer in Immendorf

Geilenkirchen-Immendorf. Auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung konnte der Schulmuseums-Verein aus Immendorf für das Jahr 2017 mit einer erfreulichen Bilanz aufwarten. In seinem Tätigkeitsbericht erläuterte der Vorsitzende Rudolf Müller, dass der Trend des Vorjahres zu mehr Besuchern aus der weiteren Umgebung sich verstärkt habe.

Die Gruppen, die sich zum historischen Unterricht im Museum anmelden, kämen in der Mehrzahl aus der Gegend zwischen Eifel und Niederrhein, Einzelbesucher seien oft Fahrradtouristen, so Rudolf Müller. Von den gezählten 2400 Besuchern hätten über 650 Personen am Unterricht teilgenommen.

Auch der Anteil der Schulklassen habe sich erhöht. Müller lobte das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne das die 145 Öffnungstage 2017 nicht hätten besetzt werden können.

Trotz der altersbedingten und gesundheitlichen Einschränkungen haben sich die Ergebnisse der Museumsarbeit wieder verstärkt. Zu den Angeboten „Historischer Unterricht“ und „Führungen und Sachunterricht für Grundschüler“ waren eine Tagesfahrt nach Belgien und eine umfangreiche Sonderausstellung am Museumstag hinzugekommen.

Der Vorsitzende betonte, dass man bei der Erweiterung des Besucherradius und der Aufgabenerweiterung das ursprüngliche Ziel des Vereins – nämlich der Erhalt der engeren regionalen Dorf- und Ortsgeschichte – nicht aus den Augen verlieren will.

Solide Kasse und neue Pläne

Gerne erinnerte man sich bei der Versammlung auch an die Neugestaltung des Eingangsbereichs unter der Verantwortung von Annemarie Veckes-Plum und an die Herausgabe des 20. Heftes der Schriftenreihe unter der Schriftleitung von Cornelia Grewe. Auch beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte sich das Historische Klassenzimmer aktiv beteiligt.

Auch der Kassenbericht zeigte eine solide Finanzlage. Der Kassiererin Martha Plum und der Kassenverwalterin Ingrid Müller wurde von den Kassenprüfern Gerda Taube und Friedhelm Thelen gute Arbeit bescheinigt. Mit ihnen wurde der gesamte Vorstand entlastet.

Bei den Vorstandswahlen kandidierten bis auf ein Vorstandsmitglied alle erneut: Rudolf Müller (Vorsitzender), Marianne Höppener (2. Vorsitzende), Ingrid Müller (Schriftführerin), Martha Plum (Kassiererin), Annemarie Veckes-Plum (Archivverwalterin), Karin Kappes, Johann J. Plum, Cornelia Grewe, Dr. Ferdinand Zander und Andreas Tegtmeyer (Beisitzer und Vereinsausschuss). Die Wahlen erfolgten einstimmig. Josefine Rütten, die seit der Vereinsgründung 1992 dem Vorstand angehörte, trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Neue Kassenprüfer wurden so die Mitglieder Hedy Becker und Helmut Scholz.

Im laufenden Jahr 2018 plant der Schulmuseums-Verein eine Tagesfahrt. Zum Museumstag am 13. Mai werden in einer Sonderausstellung Dokumente über die Entwicklung der Deutschen Schrift gezeigt. Als Projekt steht die Neugestaltung des Internet-Auftritts an. Ein kostenloser monatlicher Newsletter, der gute Einblicke in die Museumsarbeit des Klassenzimmers gibt, kann unter schulmuseum-immendorf@t-online.de angefordert werden.

Ständig sucht der Vorstand nach neuen Mitarbeitern zur Verstärkung des Teams. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert am Donnerstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gruppentermine gibt es nach Absprache bei Rudolf Müller unter Telefon 02462-8722 oder Marianne Höppener unter Telefon 02451-4090996.