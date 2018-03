Geilenkirchen.

Begehrlichkeit kennt keine Schranken, nur Steigerung. Mit diesem Zitat des römischen Philosophen Lucius Annaeus Seneca endet so manche E-Mail, die der Geilenkirchener CDU-Stadtverordnete Karl-Peter Conrads in die Welt hinausschickt. Ist es nun das Verlangen nach mehr Geld für mehr Arbeit, oder will man lediglich gesetzestreu handeln, wenn man über eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende diskutiert?