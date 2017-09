Auftritt des Grenzlandtheaters: Wo verläuft unsere Toleranzgrenze?

Geilenkirchen. Der Verein GK Kulturgut! präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Geilenkirchen die Aufführung „Willkommen“ des Grenzlandtheaters Aachen am Donnerstag, 2. November, um 20 Uhr in der Aula der städtischen Realschule Geilenkirchen, Gillesweg 1.

Zum Inhalt: Beim WG-Abendessen Verkündet Benny die Neuigkeit: Er wird für ein Jahr als Dozent in die USA gehen. In dieser Zeit würde er das Zimmer gerne Geflüchteten zur Verfügung stellen. Die Fotografin Sophie ist begeistert und plant gleich ein Dokumentarprojekt. Doro, die WG-Älteste, hält nichts von sozialen Experimenten in den eigenen vier Wänden. Und Jonas ist noch in der Probezeit bei der Bank und sorgt sich um den Lärm. Auch Anna, das Nesthäkchen, hat etwas zu verkünden: Sie ist schwanger und würde gerne mit dem Kindsvater zusammenziehen.

Als der später vorbeischaut, dreht sich die Diskussion komplett – denn der sympathische Sozialarbeiter Ahmed äußert sich unverblümt über Araber und Gutmenschen. Wo verläuft unsere Toleranzgrenze? Wie steht es wirklich um die Bereitschaft, die eigene Komfortzone aufzugeben?

Der Eintritt zur Aufführung kostet 24,30 Euro (ermäßigt 18,80 Euro) für Rang A und 21 Euro (ermäßigt 15,50 Euro) für Rang B. Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerbüro der Stadt Geilenkirchen, Rathaus, Markt 9, in der Buchhandlung Lyne von de Berg, Gerbergasse 5 in Geilenkirchen, in der Buchhandlung Gollenstede, Hochstraße 127, in Heinsberg sowie über www.gk-kulturgut.de oder www.adticket.de.