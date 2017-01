Termine für die Abschiedssitzungen

Gala- und Kindersitzung der KG Scherpe-Bösch-Wenk sind nunmehr zu den Abschiedsveranstaltungen geworden. Die Galasitzung findet am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Scherpenseel statt. Das Programm gestalten „Schlabber & Latz“, „Die Trauerschnallen“, „Ein Pfundskerl“ und „Der Minze“. Mit von der Partie sind ebenfalls der TSV „Xanadu“, Tanzmariechen „Yasmin“ und die Prinzengarde Erkelenz. Am Sonntag, 22. Januar, findet in der Mehrzweckhalle die Kindersitzung der KG Scherpe-Bösch-Wenk statt. Los geht es um 14 Uhr.