Gangelt - Auch in der Heimat gibt es noch viel Neues zu entdecken

Gangelt. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Feuerwehrdienst werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gangelt mit Erreichen des Regelrentenalters in die Ehrenabteilung überstellt. Als Dank für ihre Dienste laden Bürgermeister Bernhard Tholen und die Leitung der Feuerwehr die Rentner regelmäßig zu einem kleinen Ausflug ein. Diesmal führte die Tour nicht in die Ferne, sondern quer durch die Gemeinde Gangelt.

Start der Reise waren die acht Gerätehäuser der Feuerwehr Gangelt. Hier wurden die Mitglieder mit Planwagen abgeholt und zum Infocenter gebracht. Von dort aus startete eine geführte Tour mit dem Planwagen durch die Staher Heide. Dabei erläuterte Förster Wolfgang von der Heiden die Grundlagen der Forstwirtschaft in den Gemeindewäldern rund um die Ortschaft Stahe.

Obwohl der Förster auf eine 32-jährige Tätigkeit im Forstbetriebsbezirk Selfkant zurückblicken kann, ist dies aus Sicht des Waldes ein Wimpernschlag. Wie der Förster berichtet, kommen die forstwirtschaftlichen Maßnahmen wie das Pflanzen neuer Bäume erst zwei Generationen später zu tragen. Beeindruckt waren die Feuerwehrleute nicht nur von dem Fachwissen des Revierförsters, viele waren erstaunt, wie viel Weitsicht man für diesen Beruf benötigt.

Von der Staher Heide aus ging die Fahrt mit dem Planwagen weiter bis zum Bahnhof Gillrath. Dort stand bereits ein Triebwagen der Selfkantbahn bereit, um die Reisegruppe zum Bahnhof Schierwaldenrath zu transportieren. Die Fahrt mit dem Dieseltriebwagen MEG T 102 aus dem Jahr 1950 weckte bei so manchem Kameraden Erinnerungen an längst vergangene Kindheitstage, schließlich führte die Selfkantbahn bis 1960 noch Personenfahrten zwischen Geilenkirchen und Gangelt durch.

Am Bahnhof Schierwaldenrath empfing das Team des Restaurants Gleis 3 die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Nach dieser kleinen Stärkung präsentierte Werkstattleiter Tobias Formen stolz das Bahnbetriebswerk der Selfkantbahn. Dabei wurde deutlich, wie komplex die Arbeiten bei der Selfkantbahn sind. So werden die Gleise zwischen Gillrath und Schierwaldenrath eigenständig durch Ehrenamtler und Mitarbeiter in Stand gehalten, Triebwagen und Personenwaggons werden mühevoll restauriert, und alleine die Auswahl der richtigen Kohle ist eine Wissenschaft für sich.

Nach so viel Input ließen die Mitglieder der Ehrenabteilung den sonnigen und warmen Tag mit Spezialitäten vom Grill ausklingen.

Einen besonderen Dank richtete abschließend Günter Paulzen als Leiter der Feuerwehr Gangelt an den Organisator Willi Babel und sein Team. Die Mischung aus Heimatnähe und interessanten Themen bot den Mitgliedern der Ehrenabteilung ein abwechslungsreiches Programm.