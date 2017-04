ATV startet neuen Laufkurs

Geilenkirchen. Aufgrund vieler Anfragen hat der ATV Geilenkirchen wieder einen Anfänger-Lauf-Kurs geplant. Nach Abschluss des zehnwöchigen Kurses sollte jeder Teilnehmer in der Lage sein, 30 Minuten ohne Pause zu laufen.

Um auch Berufstätigen die Gelegenheit zu geben, ausgeruht an diesem Kurs teilzunehmen, wurde der Kurs in die Abendstunden gelegt. Er beginnt am Mittwoch, 26. April. Die Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr auf dem hinteren Parkplatz bei Burg Trips.

Ein wenig Theorie zuerst muss sein, aber auch schon in der ersten Stunde wird gelaufen. Deshalb sollte man in Trainingsbekleidung und mit Laufschuhen zum Kursbeginn erscheinen. Umkleidemöglichkeiten vor Ort gibt es nicht. Wichtige Voraussetzung für eine Teilnahme am Training ist, dass die Teilnehmer gesund sind. Ein ärztlicher Gesundheitscheck wird empfohlen, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer jeden Alters. Er findet einmal wöchentlich (jeweils mittwochs um 19 Uhr) statt. Um das Kursziel, 30 Minuten am Stück zu laufen, zu erreichen, sollten die Teilnehmer zusätzlich pro Woche zwei Trainingseinheiten in Eigenregie planen und absolvieren.

Ein Programm für die zusätzlichen Trainingseinheiten wird zu Beginn des Kurses mit den erforderlichen Anweisungen ausgehändigt. Die Gebühr für zehn Stunden Lauftraining beträgt für Mitglieder des ATV 30 Euro, Nichtmitglieder zahlen 40 Euro. Eine Anmeldung zum Kurs ist erforderlich bei Hans Topp, Telefon 02451/40 91 707, oder per Mail an vorsitzender@atvgeilenkirchen.de.