Attacke auf Ausländer: Kein politisches Motiv

Geilenkirchen. Die Attacke auf einen ausländischen Mitbürger vor zwei Wochen hatte keinen ausländerfeindlichen beziehungsweise rechtsextremen Hintergrund.

Davon geht die Heinsberger Kreispolizeibehörde aus. In der Nacht auf Samstag, 14. Oktober, waren drei Personen auf der Konrad-Adenauer-Straße aus einem Auto gesprungen und hatten scheinbar grundlos auf das Opfer eingeprügelt.

Die Ermittlungen ergaben jedoch später, dass das Geschädigte zuvor mit einem der Männer aus der ihn attackierenden Gruppe in Streit geraten war. Somit liegen private Gründe für den Vorfall vor. Eine vierte Person, die in dem Auto gesessen hatte beteiligte sich nicht an dem Angriff.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte jedoch bald wieder entlassen werden.