Übach-Palenberg. Die Stadt Übach-Palenberg hat einen Investor für das Gelände der alten Schule in Marienberg gefunden. Das Gebäude in der Schulstraße, in dem zurzeit noch die Kreismusikschule untergebracht ist, soll abgerissen werden. Der Investor plant an derselben Stelle die Erschließung von sieben oder acht Baugrundstücken.

Eine verkehrliche Anbindung über die östlich gelege Hubertusstraße, bei der es sich zurzeit noch um eine Sackgasse handelt, wird geprüft. Der Bauausschuss stimmte am Dienstag dem Ansinnen der Verwaltung zu, das Projekt in Angriff zu nehmen, mit dem auch der großen Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser in Übach-Palenberg entsprochen werden soll.