Geilenkirchen-Teveren.

Auf der Kreuzung L42/Lilienthalallee/Chorherrenstraße in Teveren wird in diesem Frühjahr eine Ampelanlage installiert. Die Entscheidung, die im Januar im Landesverkehrsministerium getroffen wurde, bezeichnete Gero Ronneberger, sachkundiger Bürger der Bürgerliste aus Teveren, am Mittwoch als einen Schlag ins Gesicht des Petitionsausschusses.