Geilenkirchen.

Es war ein bisschen wie früher beim Schlussverkauf, was sich kurz vor Heiligabend nun in der Oase in Geilenkirchen abspielte. Dort hatte der Pfarreirat von St. Marien Geilenkirchen die Menschen, die sich manche Dinge nicht leisten können, dazu eingeladen, ihre Weihnachtswünsche abzuholen.