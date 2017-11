Geilenkirchen.

Das Bischöfliche Gymnasium St. Ursula erhält einen Neubau auf dem Schulgelände in der Geilenkirchener Innenstadt. Der Neubau wird im kommenden Jahr dort errichtet, wo bisher eine der roten „Baracken“ stand, die seit 45 Jahren als Provisorium die Zeit überdauert haben, also in unmittelbarer Nähe der Wurm zwischen Kreissparkasse auf der einen und altem Schulgebäude auf der anderen Seite.