Altengerechte Quartiersentwicklung in Bauchem Letzte Aktualisierung: 25. April 2017, 16:18 Uhr

Geilenkirchen-Bauchem. Der Kreissportbund Heinsberg (KSB) beteiligt sich in diesem Jahr an der vom Land NRW geförderten altengerechten Quartiersentwicklung in Geilenkirchen-Bauchem.