Geilenkirchen. Im Rahmen der Fußball-Stadtmeisterschaften der Alten Herren feierte der FSV Kraudorf-Uetterath unter Freunden das 20-jährige Bestehen der „Alte-Herren“-Abteilung. Seit 20 Jahren sind Hermann-Josef Houben, Karl-Hubert (Hubi) Braun und Heinz Kohnen dabei. Abteilungsvorsitzender Michael Westphal würdigte die drei Jubilare im Kreise des Vorstandes.

Hinzu kam der Ortsvorsteher und Schirmherr des Jubiläumsturniers, Uwe Jöris. Rund um das Vereinsheim am Sportplatz gab es ein gemütliches Open-Air-Jubiläum in sehr harmonischer Runde, nach der großen Siegerehrung folgte am Abend mit der Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt. Am Abend wurden viele alte Fußballschlachten gespielt, viele Anekdoten hoben zudem die Stimmung weiter an.