Geilenkirchen.

Gasgeruch in einem metallverarbeitenden Betrieb: Das war die Basis für die jüngste Alarmübung der Freiwilligen Feuerwehr Geilenkirchen, die in Süggerath stattfand. In einer Industriehalle am Ortsrand überzeugten die Einheiten vom Zug eins mit den Löscheinheiten Geilenkirchen und Süggerath sowie dem Zug vier mit den Löscheinheiten Nirm und Würm mit guten Ergebnissen.