After-Work-Treff am Geilenkirchener Markt

Geilenkirchen. Feierabend-Märkte liegen voll im Trend. Und so startet auch das Geilenkirchener Stadtmarketing in die Saison 2017. Am kommenden Donnerstag, 4. Mai, findet erstmalig ein After Work Markt in Geilenkirchen statt.

Von Mai bis Oktober soll an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16 bis 21 Uhr der Marktplatz zum Treffpunkt für Jung und Alt werden.

Nach der Arbeit noch schnell einkaufen gehen, aber ohne Stress und langes Stehen in der Schlange an der Kasse? Diesem Wunsch vor allem junger und berufstätiger Menschen möchte die Stadt mit diesem After Work Markt nachkommen. Aber der Markt soll nicht nur dem Einkauf von frischen Produkten wie Obst und Gemüse für den heimischen Kühlschrank dienen, sondern auch ein Treffpunkt sein, sich nach dem Büroalltag mit Kollegen und Freunden bei leckeren kulinarischen Köstlichkeiten und einem Gläschen Wein auf dem Marktplatz zu treffen. Und nicht nur für die Gaumenfreude ist der After Work Markt ein Muss.

Auch musikalisch wird einiges geboten. Über den Abend hinweg wird ein DJ auflegen, und am ersten After Work Markt wird der Geilenkirchener Chor O-Ton unter der Leitung von Manuela Frey ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz auftreten.