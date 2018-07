Geilenkirchen.

„Euer Jahrgang ist ein sehr besonderer“ – Dieses Lob gab Schulleiter Uwe Böken den insgesamt 130 Absolventen der zehnten Klassen an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen gerne mit auf ihren weiteren Weg. Denn sie hätten insbesondere die wichtigen sozialen Lernziele umgesetzt, so Böken weiter.