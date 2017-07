Kreis Heinsberg.

Die Eintrittskarte ins Berufsleben haben die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklasse am Berufskolleg Wirtschaft in Geilenkirchen nun in ihren Händen. Schulleiterin Gabriele Kaspers zeigte sich sehr erfreut darüber und sprach von einem Meilenstein.