Gangelt.

„Wir werden in Zukunft noch mehr Millionen in unsere Schule stecken“, verspricht Selfkants Bürgermeister Herbert Corsten, Vorsitzender des Schulverbandes von Gangelt und Selfkant, anlässlich der Abschlussfeier von 108 Schülern der Sekundarstufe I in der Gesamtschule Gangelt-Selfkant, die 2012 zwei Hauptschulen und die Realschule des Schulverbandes Gangelt-Selfkant ablöste.