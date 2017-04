Absage an alle Klischees: La Ultima in der Rockfabrik Letzte Aktualisierung: 21. April 2017, 17:22 Uhr

Übach-Palenberg. La Ultima hat sich mit ihrer Show seit 2007 einen Rang als einzigartige Cover- und Tribute-Band der Böhsen Onkelz erspielt. Am Samstag, 29. April, gastiert um 21.30 Uhr die Band aus Mönchengladbach in der Rockfabrik, Borsigstraße 7 in Übach-Palenberg.