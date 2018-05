Geilenkirchen - Aachener Historiker spricht vor der Europa-Union Geilenkirchen

Geilenkirchen. „Jean Monnet, der Vater der europäischen Integration und das Europa von heute“ lautet das Thema einer Vortragsveranstaltung, zu dem die Europa-Union Geilenkirchen Mitglieder und Gäste einlädt.

Referent ist der Aachener Historiker und frühere Universitätsprofessor der RWTH Aachen Dr. Klaus Schwabe. Der Vortrag findet in der Geilenkirchener Begegnungsstätte „Haus Basten“, Konrad-Adenauer-Straße, Eingang Holzmarkt) am Mittwoch, 23. Mai, um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Der jüngste Träger des Internationalen Karlspreises der Stadt Aachen, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, hat es in seiner Ansprache im Krönungssaal des Aachener Rathauses deutlich gemacht: Die Europäischen Union stehe in einer Zeit großer Herausforderungen, die ein gemeinsames Handeln der Partner erfordere und das sehr bald.

Der Aachener Historiker Prof. Dr. Klaus Schwabe erläutert in seinem Vortrag die europäischen Alternativen von heute vor dem Hintergrund der jüngsten deutschen Geschichte und der Beziehungen zwischen Deutschland und dem Frankreich Macrons.

Professor Schwabe schlägt den Bogen von Jean Monnet bis heute. Für ihn ist Jean Monnet ebenso ein „Vater Europas“ wie beispielsweise der weitaus bekanntere Robert Schuman. Schwabe geht unter anderem der Frage nach, in wieweit sich Monnets Erbe in der Zielsetzung und in der Struktur der Europäischen Union von heute widerspiegele. Er untersucht, in wieweit Monnets Erbe für die heutige deutsche Europapolitik richtungsweisend sei, dies im Zeichen des bevorstehenden „Brexit“ und der Extratouren Donald Trumps in der Europapolitik.

„Die Reaktion der deutschen Europapolitik auf die neuen Herausforderungen ist für die Zukunft gerade der jüngeren Generation entscheidend“, so Professor Klaus Schwabe.

Schwabe war von 1980 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 ordentlicher Professor für Neuere Geschichte an der RWTH Aachen. Er hat an der Universität Freiburg studiert, wurde dort promoviert und habilitierte sich ebenfalls dort. 1972 wurde er an die Universität Frankfurt berufen, bis ihn der Ruf der RWTH Aachen 1980 ereilte. Schwabe beschäftigt sich seit jeher insbesondere mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen und der europäischen Einigung.

Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Sein jüngstes Werk ist die 2016 erschienene Biographie „Jean Monnet – Frankreich, die Deutschen und die Einigung Europas“. Professor Schwabe nahm Gastprofessuren an namhaften US-amerikanischen, norwegischen und belgischen Universitäten und Forschungsinstituten wahr.