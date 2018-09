Gangelt-Birgden - 66 Kinder und Jugendliche schaffen das Sportabzeichen

Gangelt-Birgden.

Auch in diesem Jahr bot die Kinder- und Jugendabteilung des Tus Birgden ein Aktionswochenende mit vielseitigen Möglichkeiten zum erlangen des Deutschen Sportabzeichens an. 68 Kinder ab Geburtsjahrgang 2012 folgten der Einladung und nahmen an den Sportaktionen in und um die Mehrzweckhalle Birgden teil.