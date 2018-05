Geilenkirchen - 300 Studierende aus 30 Nationen feiern

300 Studierende aus 30 Nationen feiern Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2018, 12:58 Uhr

Geilenkirchen. Seit 1998 bietet das Freshman Institute der FH Aachen Studierenden aus dem Ausland einen optimalen Einstieg für ein Studium an einer deutschen Hochschule an. Jedes Jahr kommen rund 300 Studierende aus fast 30 Nationen nach Geilenkirchen, um sich auf ihr Studium in Nordrhein-Westfalen vorzubereiten.